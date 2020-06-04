У підсумковому випуску новин за 4 червня станом на 22:00 – обшуки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка влаштувала сьогодні поліція спільно з СБУ. Відомо, що слідчі дії там проводили через хабарі. У Норвегії через масштабний зсув ґрунту море змило 8 будинків та собаку.

Також у випуску новин на 24 каналі: За 3 дні роботи камери автоматичної фіксації перевищення швидкості зафіксували понад 130 порушень. Печерський райсуд дозволив примусовий привід Петра Порошенка на допит. Президент Володимир Зеленський готовий заплатити штраф за посиденьки в кав'ярні під час карантину. Львів попрощався із композитором Мирославом Скориком. Зранку його тіло із Києва привезли до рідного міста.