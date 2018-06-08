Підсумковий випуск новин за 21:00: Напади на активістів. Ситуація на фронті
У підсумковому випуску новин за 8 червня станом на 21:00 – в Одесі на протести вийшли громадські активісти, бо переконані, влада влаштувала на них полювання, адже їх б'ють і залякують. Четверо бойовиків поранені на Сході України, бойовики застосували заборонені міномети.
Також у випуску:
Регламентний комітет розглядатиме питання порушення Мураєвим депутатської етики.
Затримали екс-народного депутата та власника підприємства з виробництва курятини "Агромарс" Євгена Сігала.
В Одесі поховали Кіру Муратову.
Активісти оголосили толоку в Голосіївському парку.
Джерело: 24 канал
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