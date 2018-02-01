Підсумковий випуск новин за 21:00: Польський "бандеризм". Самогубства військових

У підсумковому випуску новин за 01 лютого станом на 21:00 – три роки ув'язнення може загрожувати у Польщі за так звану бандерівську ідеологію. Три самогубства військових менше, ніж за тиждень.

Також у випуску: Уряд вирішив заохотити олігархів будувати нові електромережі, замість геть зношених і радянських. Міністр екології часів Януковича Микола Злочевський знову в Україні. Думка українського посла в Польщі щодо закону про "бандеризм".