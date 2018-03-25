Підсумковий випуск новин за 21:00: Пожежа в Росії. "Марш за наші життя" у США
У підсумковому випуску новин за 25 березня станом на 21:00 – у Росії сталася пожежа у торговельному центрі. Повідомляють про 30 постраждалих. Двоє із них у важкому стані. Ще п'ятеро людей загинули: дитина, чоловік і три жінки. "Марш за наші життя" пройшов у США, його називають найбільш масштабною акцією протесту за останні 40 років.
Також у випуску:
На Донеччині Національна поліція затримала чоловіка, який сприяв окупації міста Лиман.
Петро Порошенко подав до Верховної Ради нагальний законопроект, який дозволить громадянам і бізнесу вільно виводити кошти за кордон.
Експерти закликають європейські країни вислати російських дипломатів.
За останній тиждень акції Facebook подешевшали на 58 мільярдів доларів.
Джерело: 24 Канал
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