Підсумковий випуск новин за 21:00: Українців просять прикрутити газ. Повернення з полону РФ
Випуск новин 22:14, 2 березня 521 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 2 березня станом на 21:00 – у пік морозів "Нафтогаз" закликає українців прикрутити батареї: на один градус вдень, і на два – вночі у приватних помешканнях. З російського полону повернулися прикордонники Ігор Дзюбак та Богдан Марцонь. Їх вивели на прес-конференцію до журналістів.
Також у випуску:
Президент-втікач Віктор Янукович сьогодні зібрав прес-конференцію у Москві.
Сьогодні, 3 березня, на фронті загинув один наш військовий, в ще двоє отримали поранення.
У Дніпрі шматок проїжджої частини пішов під землю.
Джерело: 24 Канал
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