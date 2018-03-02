Підсумковий випуск новин за 21:00: Українців просять прикрутити газ. Повернення з полону РФ

У підсумковому випуску новин за 2 березня станом на 21:00 – у пік морозів "Нафтогаз" закликає українців прикрутити батареї: на один градус вдень, і на два – вночі у приватних помешканнях. З російського полону повернулися прикордонники Ігор Дзюбак та Богдан Марцонь. Їх вивели на прес-конференцію до журналістів.

Також у випуску: Президент-втікач Віктор Янукович сьогодні зібрав прес-конференцію у Москві. Сьогодні, 3 березня, на фронті загинув один наш військовий, в ще двоє отримали поранення. У Дніпрі шматок проїжджої частини пішов під землю.