Підсумковий випуск новин за 21:00: Загадкова смерть моряків. Трагічне побачення в Києві
У підсумковому випуску новин за 11 травня станом на 21:00 – на турецькому судні Atlantic Harmony, яке стоїть на рейді неподалік Африканського континенту, виявили тіла двох членів екіпажу з Херсона. Що стало причиною смерті одразу двох моряків поки невідомо. Романтична зустріч на 19 поверсі столичної недобудови закінчилася смертю 19-річної дівчини.
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Джерело: 24 Канал
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