Підсумковий випуск новин за 21:00: Загадкова смерть моряків. Трагічне побачення в Києві

У підсумковому випуску новин за 11 травня станом на 21:00 – на турецькому судні Atlantic Harmony, яке стоїть на рейді неподалік Африканського континенту, виявили тіла двох членів екіпажу з Херсона. Що стало причиною смерті одразу двох моряків поки невідомо. Романтична зустріч на 19 поверсі столичної недобудови закінчилася смертю 19-річної дівчини.

Також у випуску: Онищенко оприлюднив повідомлення, в яких обговорюються призначення на різні посади в обмін на щедру оплату. На Черкащині невідомі кинули коктейль "Молотова" у вітрину грального закладу. У школі на Дніпропетровщині розпилили газовий балончик, евакуювали майже 700 осіб.