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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Затримання порушників самоізоляції. Молитва Папи Римського

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 28 березня станом на 21:00 – поліція Харкова знайшла 10 порушників самоізоляції. Вони нещодавно повернулися з-за кордону, 2 тижні мали сидіти вдома. Однак вони вказали неправильні номери та адреси проживання і зникли. Папа Римський провів надзвичайне богослужіння в спорожнілому головному католицькому храмі.

      Також у випуску:

      Діагноз Covid-19 підтвердили у позафракційної депутатки Анни Скороход.

      Майже 650 тисяч людей на планеті уже заразилися Covid-19.

      На Тернопільщині майже половина заражених – медики. 

      Теги: Папа Римський Кримінальні новини Новини Харкова Випуск новин
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