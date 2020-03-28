Підсумковий випуск новин за 21:00: Затримання порушників самоізоляції. Молитва Папи Римського
У підсумковому випуску новин за 28 березня станом на 21:00 – поліція Харкова знайшла 10 порушників самоізоляції. Вони нещодавно повернулися з-за кордону, 2 тижні мали сидіти вдома. Однак вони вказали неправильні номери та адреси проживання і зникли. Папа Римський провів надзвичайне богослужіння в спорожнілому головному католицькому храмі.
Також у випуску:
Діагноз Covid-19 підтвердили у позафракційної депутатки Анни Скороход.
Майже 650 тисяч людей на планеті уже заразилися Covid-19.
На Тернопільщині майже половина заражених – медики.
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