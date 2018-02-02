Підсумковий випуск новин за 21:00: Збільшення фінансування ГПУ. Обстріли бойовиків на Сході

У підсумковому випуску новин за 2 лютого станом на 21:00 – Генпрокуратура вимагає від Кабінету міністрів збільшити їй фінансування на півмільйона. Про це в ефірі нашого телеканалу розказав сьогодні Міністр фінансів Олександр Данилюк. На фронті не припиняються обстріли. Троє українських військових поранені.

Також у випуску: ГПУ не знайшла доказів причетності Юрія Бойка до скандальних схем з "вишками Бойка". Чотирьох українців вдалося визволити з лівійських тюрем, сьогодні, 2 лютого, вони приїхали в Україну. У Кривому Розі відбувся автопробіг на честь Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна).