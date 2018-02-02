Підсумковий випуск новин за 21:00: Збільшення фінансування ГПУ. Обстріли бойовиків на Сході
Випуск новин 22:24, 2 лютого 227 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 2 лютого станом на 21:00 – Генпрокуратура вимагає від Кабінету міністрів збільшити їй фінансування на півмільйона. Про це в ефірі нашого телеканалу розказав сьогодні Міністр фінансів Олександр Данилюк. На фронті не припиняються обстріли. Троє українських військових поранені.
Також у випуску:
ГПУ не знайшла доказів причетності Юрія Бойка до скандальних схем з "вишками Бойка".
Чотирьох українців вдалося визволити з лівійських тюрем, сьогодні, 2 лютого, вони приїхали в Україну.
У Кривому Розі відбувся автопробіг на честь Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна).
Джерело: 24 Канал
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