Підсумковий випуск новин за 22:00: Грабіж зі стріляниною в Києві. Кінець дружбі з Росією

У підсумковому випуску за 6 грудня станом на 22:00 – у Києві грабіжники обстріляли позашляховик, намагаючись викрасти у господаря 50 тисяч євро. Водій поранений. На 5-ому році війни з Росією народні депутати нарешті знайшли в собі сили визнати, що північний сусід нам – не друг. Народні обранці проголосували за те, що такій дружбі – кінець. От тільки не вже, а лише з 1-го квітня.

Також у випуску: 6 грудня Україна відзначає День Збройних сил. У Харкові у супермаркеті поліцейський застрелив покупця, який поранив його ножем. Українцям приходять квитанції, в яких сума оплати – завищена.