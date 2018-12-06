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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Грабіж зі стріляниною в Києві. Кінець дружбі з Росією

      Випуск новин 109 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску за 6 грудня станом на 22:00 – у Києві грабіжники обстріляли позашляховик, намагаючись викрасти у господаря 50 тисяч євро. Водій поранений. На 5-ому році війни з Росією народні депутати нарешті знайшли в собі сили визнати, що північний сусід нам – не друг. Народні обранці проголосували за те, що такій дружбі – кінець. От тільки не вже, а лише з 1-го квітня.

      Також у випуску:

      6 грудня Україна відзначає День Збройних сил.

      У Харкові у супермаркеті поліцейський застрелив покупця, який поранив його ножем.

      Українцям приходять квитанції, в яких сума оплати – завищена. 

      Теги: Випуск новин Новини Києва Україна – Росія Аварії та ДТП Пограбування
      Джерело: 24 канал
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