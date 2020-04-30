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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Підготовка до завершення карантину. Вбивство у Харкові

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 30 квітня станом на 22:00 – Зеленський заговорив про необхідність виходу з карантину. На нараді з урядом він попросив розробити план зняття обмежень в Україні. У Харкові поліцейські затримали голу жінку, яка йшла вулицею із ножем, а в пакеті несла відрізану голову доньки.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Село Давидів, що на Львівщині, закрили на карантин.

      Випускникам навчальних закладів цьогоріч заборонили проводити випускні вечори через пандемію.

      Кількість нових випадків зараження COVID-19 в Україні знову зросла.

      Теги: Вбивство дитини у Харкові Новини Харкова Володимир Зеленський Випуск новин
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