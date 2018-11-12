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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Псевдовибори у фейкових республіках. Кривий Ріг без опалення

      Випуск новин 61 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 12 листопада станом на 22:00 – В Державному департаменті США заявили, що вибори в ОРДЛО це лише спроба узаконити псевдореспубліки. У домівках більш ніж половини жителів Кривогу Рогу досі немає тепла, люди почали палити шини під міськрадою.

      Також у випуску: 

      Генпрокуратура звинувачує колишнього мера Харкова Михайла Добкіна і його прихильників в земельній афері.

      За даними ізраїльських військових, бойовики угрупування ХАМАС запустили близько 200 ракет і бік Ізраїльської території.

      Павловського заарештовано у справі про вбивство активістки Гандзюк. 12 листопада райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

       

      Теги: Війна на Донбасі Новини Кривого Рогу опалювальний сезон комунальні послуги Випуск новин
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 12 листопада
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