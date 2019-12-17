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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Санкції проти "Північного потоку-2". Отруєння газом у Харкові

      Випуск новин 80 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 17 грудня станом на 22:00 – Сенат США схвалив нові санкції проти "Північного потоку-2". Серед обмежень, наприклад, анулювання американських віз для співробітників компаній, що під них потрапили. У Харкові сім'я отруїлася чадним газом. Загинули батько та маленький син, вагітна жінка у важкому стані. Одна з головних версій – несправна газова колонка, яка була в домі.

      Також у випуску: 

      Францію охопили страйки проти пенсійної реформи: акцію демонстрантів у Парижі та Нанті силовики зустріли кийками та сльозогінним газом.

      В Черкасах під час ремонту доріг заасфальтували люки, через це цілі мікрорайони можуть опинитися без води.

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      17 грудня
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      Теги: Новини України Новини США Випуск новин Північний потік-2 Новини Харкова
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      Новини за 17 грудня
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