Підсумковий випуск новин за 22:00: Слова батька Гандзюк про Катерину. Вбивство 14-річної дівчини
У підсумковому випуску новин за 4 листопада станом на 22:00 – "Зменшилася кількість нападів, Катя віддала життя недаремно", – так сказав батько Гандзюк на акції під ОПУ. Активісти вимагають покарати причетних до вбивства. Хотів інтиму, а коли дівчина відмовила, задушив. В Одесі 9-класник вбив на рік молодшу за себе 14-річну дівчину. Її телефон здав у ломбард, а за ці гроші купив наркотики.
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