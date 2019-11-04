Підсумковий випуск новин за 22:00: Слова батька Гандзюк про Катерину. Вбивство 14-річної дівчини

У підсумковому випуску новин за 4 листопада станом на 22:00 – "Зменшилася кількість нападів, Катя віддала життя недаремно", – так сказав батько Гандзюк на акції під ОПУ. Активісти вимагають покарати причетних до вбивства. Хотів інтиму, а коли дівчина відмовила, задушив. В Одесі 9-класник вбив на рік молодшу за себе 14-річну дівчину. Її телефон здав у ломбард, а за ці гроші купив наркотики.

Також у випуску: У Кабміні хочуть легалізувати гральний бізнес. Президент Зеленський підписав судову реформу. Стрічка Нарімана Алієва "Додому" увійшла у довгий список потенційних номінантів на Золотий глобус. У роковини смерті Катерини Гандзюк по всій країні пройшли мітинги активістів.