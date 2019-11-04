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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Слова батька Гандзюк про Катерину. Вбивство 14-річної дівчини

      Випуск новин 91 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 4 листопада станом на 22:00 – "Зменшилася кількість нападів, Катя віддала життя недаремно", – так сказав батько Гандзюк на акції під ОПУ. Активісти вимагають покарати причетних до вбивства. Хотів інтиму, а коли дівчина відмовила, задушив. В Одесі 9-класник вбив на рік молодшу за себе 14-річну дівчину. Її телефон здав у ломбард, а за ці гроші купив наркотики.

      Також у випуску:

      У Кабміні хочуть легалізувати гральний бізнес.

      Президент Зеленський підписав судову реформу.

      Стрічка Нарімана Алієва "Додому" увійшла у довгий список потенційних номінантів на Золотий глобус.

      У роковини смерті Катерини Гандзюк по всій країні пройшли мітинги активістів.

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      Теги: Справа Катерини Гандзюк Вбивство Випуск новин Новини Одеси Кримінальні новини Новини Києва
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