Підсумковий випуск новин за 22:00: У Львові прогнали Королевську. Сутички на "Барабашово"
У підсумковому випуску новина за 27 лютого станом на 22:00 – "Чемодан. Вокзал. Росія" – такими вигуками у Львові вигнали з облдержадміністрації депутатку від "ОПЗЖ"- Наталію Королевську. У Харкові на ринку "Барабашово" сталися масові сутички між комунальниками та підприємцями. Правоохоронці затримали 53 людей для з’ясування обставин. Слідчі відкрили кримінальну справу.
Також у випуску:
У Жмеринці, що на Вінниччині, приблизно 30 чоловіків у масках увірвалися до міськради.
Український військовий загинув на передовій, ще один зазнав поранення.
5 років тому вбили російського опозиціонера Бориса Нємцова.
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