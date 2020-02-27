Підсумковий випуск новин за 22:00: У Львові прогнали Королевську. Сутички на "Барабашово"

У підсумковому випуску новина за 27 лютого станом на 22:00 – "Чемодан. Вокзал. Росія" – такими вигуками у Львові вигнали з облдержадміністрації депутатку від "ОПЗЖ"- Наталію Королевську. У Харкові на ринку "Барабашово" сталися масові сутички між комунальниками та підприємцями. Правоохоронці затримали 53 людей для з’ясування обставин. Слідчі відкрили кримінальну справу.

Також у випуску: У Жмеринці, що на Вінниччині, приблизно 30 чоловіків у масках увірвалися до міськради. Український військовий загинув на передовій, ще один зазнав поранення. 5 років тому вбили російського опозиціонера Бориса Нємцова.