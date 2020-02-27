00:45
28 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 НОВИНИ ТУРЕЧЧИНИ НОВІ САНЖАРИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Двійники Путіна існують. Призначення російських робокопів
      Вєсті Кремля
      23:29, 27 лютого
      Вєсті.UA: Вілкул заліг на дно. Малюська стає баристою
      Вєсті.UA
      19:43, 27 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС COVID-19 НОВИНИ ТУРЕЧЧИНИ НОВІ САНЖАРИ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: У Львові прогнали Королевську. Сутички на "Барабашово"

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новина за 27 лютого станом на 22:00 – "Чемодан. Вокзал. Росія" – такими вигуками у Львові вигнали з облдержадміністрації депутатку від "ОПЗЖ"- Наталію Королевську. У Харкові на ринку "Барабашово" сталися масові сутички між комунальниками та підприємцями. Правоохоронці затримали 53 людей для з’ясування обставин. Слідчі відкрили кримінальну справу.

      Також у випуску:

      У Жмеринці, що на Вінниччині, приблизно 30 чоловіків у масках увірвалися до міськради.

      Український військовий загинув на передовій, ще один зазнав поранення.

      5 років тому вбили російського опозиціонера Бориса Нємцова.

      Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
      27 лютого
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Сутички Новини Харкова Наталія Королевська Опозиційна платформа – За життя Новини Львова Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 27 лютого
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      27 лютого , 23:53 "Шахтар" у божевільному матчі з шістьма голами пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи – відео
      Юрій Семенюк
      27 лютого , 22:46 Головні новини 27 лютого: українка підхопила коронавірус у Італії, 8 областям відключать газ
      Андрій Шляхтін
      27 лютого , 14:02 Чи впливає коронавірус на Україну?
      27 лютого , 14:00 Orbi Luxe Palace: чому ви захочете інвестувати в нерухомість в сонячному Батумі
      27 лютого , 22:00 Що спільного у Суркова і нацистів?
      Денис Казанський
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук