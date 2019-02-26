Підсумковий випуск новин за 22:00: Вирок Зайцевій та Дронову. Корупція в "Укроборонпромі"

У підсумковому випуску новин станом на 26 лютого за 22:00 – у Харкові суд оголосив вирок обом винуватцям страшної ДТП, яка сталася близько року тому, – Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі. Журналісти провели розслідування, в якому з'ясували, як син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор брав участь у корупційних оборудках в "Укроборонпром".

Також у випуску: 5 років тому Росія анексувала Крим. Проросійська партія соціалістів перемогла на парламенських виборах у Молдові. Активісти з Нацкорпусу прийшли з пікетом під будинок Гладковського-молодшого.