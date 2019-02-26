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      Підсумковий випуск новин за 22:00: Вирок Зайцевій та Дронову. Корупція в "Укроборонпромі"

      Випуск новин 134 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин станом на 26 лютого за 22:00 – у Харкові суд оголосив вирок обом винуватцям страшної ДТП, яка сталася близько року тому, – Олену Зайцеву та Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі. Журналісти провели розслідування, в якому з'ясували, як син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор брав участь у корупційних оборудках в "Укроборонпром".

      Також у випуску:

      5 років тому Росія анексувала Крим.

      Проросійська партія соціалістів перемогла на парламенських виборах у Молдові.

      Активісти з Нацкорпусу прийшли з пікетом під будинок Гладковського-молодшого.

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      Теги: ДТП у Харкові Випуск новин Корупційні схеми в Укроборонпромі
      Джерело: 24 Канал
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