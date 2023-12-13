Чи може статися так, що закритий тунель метро в Києві не відремонтують: метрополітен відповів

Після підтоплення синьої гілки метро у Києві ділянку від "Либідської" до "Теремків" закрили. Утім, в столиці вже налагодили човниковий рух.

Із 13 грудня між "Деміївською" і "Теремками" почали курсувати потяги. Щоправда, доведеться почекати, адже інтервал між поїздами становить 13 – 17 хвилин. Від "Либідської" до "Деміївської" можна доїхати наземним транспортом.

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Що, як тунель не зможуть відремонтувати і доведеться будувати новий

Зараз фахівці взагалі не розглядають такий варіант і не бачать причин, щоб будувати поряд інший тунель, а не ремонтувати наявний. Але на 100% можна буде сказати, коли закінчать усі дослідження,

– говорить директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

За його словами, зараз існує багато версій, що саме стало причиною підтоплення, але це точно не будівництво ТРЦ чи забудова навколо станцій. Адже "там, де виникли тріщини, немає жодної забудови".

Очільник метрополітену називає термін ремонтних робіт у 6 місяців попереднім. Але він не вважає, що ремонт може затягнутися на роки.

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Чи є загроза для інших станцій

Віктор Брагінський спростував інформацію про затоплення "Олімпійської".

"Олімпійська" працює в звичайному режимі, жодних підтоплень там немає. Та в лотку для води є вода, її зняли на відео і почали сіяти паніку. Але в лотку для води і має бути вода. Метрополітен має цілісну систему водовідведення,

– пояснив він.

Які ще станції київського метро можуть почати ремонтувати

Відрізок від станції "Тараса Шевченка" до станції "Почайна" директор назвав таким, що потребує особливої уваги. Тунель є експериментальним, він змінює габарити, тобто стає дещо еліпсоїдної форми. Але жодної небезпеки для пасажирів немає, запевняє директор КП "Київський метрополітен".

Ми планували влітку наступного року налагодити наземне сполучення і перекрити цей відрізок для ремонтних робіт,

– повідомив Брагінський.

Ділянка від "Славутича" до "Червоного Хутора" також розташована у водонасичених ґрунтах. Там час від часу проводять гідроізоляційні роботи і ліквідовують течії. Але, як стверджує очільник метрополітену, там немає таких важких гідрогеологічних умов, як на перегоні між "Деміївською" і "Теремками".

Причини підтоплення з'ясовують правоохоронці

13 грудня стало відомо, що поліція прийшла з обшуками до Київського метрополітену і КМДА. Вона розслідує справу як службову недбалість.