Підтримка суверенітету України ніколи не похитнеться, – Трюдо відповів Зеленському

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відповів на звернення лідера України Володимира Зеленського. Трюдо запевнив його у непохитній підтримці України.

Про це Трюдо написав у коментарі під постом Володимира Зеленського у твітері. Прем'єр Канади подякував українському лідеру за дзвінок.

Важливо Генсек НАТО подзвонив Зеленському через загострення на Донбасі

Трюдо зауважив, що радий працювати над побудовою міцного партнерства між Україною та Канадою.

Завжди добре доторкнутися до основи та працювати над побудовою міцного партнерства між нашими двома країнами. Знайте, що підтримка Канадою суверенітету, безпеки та територіальної цілісності України ніколи не похитнеться,

– наголосив Трюдо.

Головне з розмови Зеленського та Трюдо

Телефонна розмова Зеленського і Трюдо відбулася 6 квітня. Президент України на тлі загострення на Донбасі попросив прем’єр-міністра Канади посприяти Україні для отримання Плану дій щодо членства в НАТО.