Готуються до можливого переобрання Трампа: які ідеї щодо України обговорюють у НАТО

У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі зустрічаються міністри закордонних справ країн-членів Альянсу. Дводенна зустріч присвячена підготовці до ювілейного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні в липні.

Зважаючи на можливе переобрання Дональда Трампа президентом США, союзники обговорюють ідею реформи засідання у форматі "Рамштайн", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Усе, аби лідерство перейшло від Вашингтона до Північноатлантичного альянсу.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що необхідна передбачувана та довгострокова підтримка української армії. Одна із пропозицій – створення окремого фонду з бюджетом 100 мільярдів доларів. Україна змогла б їх отримати протягом наступних 5 років.

Утім, думки членів Альянсу щодо цього розділилися. Так, наприклад, Угорщина проти того, аби НАТО змінювало роль "від оборонного альянсу до наступальної коаліції".

Міністр закордонних справ Петер Сіярто твердо заявив, що Угорщина не підтримає жодних пропозицій НАТО, які могли б наблизити Альянс до війни або перевести його з оборонної в наступальну коаліцію. Підкреслюючи домінування війни в Україні на порядку денному зустрічі НАТО, він оголосив НАТО оборонним альянсом, застерігаючи від загрози подальшої ескалації,

– наголосив речник уряду Угорщини Золтан Ковач.

Сподівання Столтенберга

Водночас генсек Альянсу Єнс Столтенберг вважає, що він все ж таки зможе переконати угорську сторону та досягнути консенсусу у майбутньому. Мовляв, він має хороші відносини з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, тож сподівається знайти спільне рішення до зустрічі у Вашингтоні.

Генсек НАТО наголосив, що обговорюється не бойова присутність блоку в Україні, а те, як Альянс може координувати та підтримувати українську державу так, як це роблять союзники по блоку.

"У мене хороший діалог із Петером Сіярто. За останній тиждень я також двічі розмовляв з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. І тепер, коли ми розпочинаємо планування, я впевнений, що ми також можемо розглянути питання, які висловила Угорщина, і знайти спосіб досягти консенсусу протягом кількох тижнів", – сказав Єнс Столтенберг.

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