Американці заплатять кров'ю, якщо США припинять підтримку України, – Кірбі

Якщо США зупинять підтримку України, Росія прийде на кордони НАТО. А тоді доведеться діяти відповідно до п'ятої статті НАТО і платити кров'ю американських солдатів.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. За його словами, російський диктатор Путін саме на це і розраховує, сподівається, що США припинять підтримку України.

Дивіться також Відкритий до компромісу: Байден готовий поступитися республіканцям, щоб допомогти Україні

Якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, подумайте про те, скільки піде на це національної казни та крові американців, якщо нам доведеться почати діяти відповідно до наших зобов'язань за статтею п'ятою,

– зазначив Кірбі.

Він зауважив, що президент Росії розраховував на такий розвиток подій з початку війни, адже він не вірив, що Захід може залишатися єдиним, що НАТО зможе зберегти єдність, що Штати мають достатню силу.

"Якщо ви дбаєте про нашу національну безпеку, ви повинні бачити Путіна таким, яким він є, ви повинні бачити Росію такою, якою вона є, і розуміти, що допомога Україні – а вони не просять нас бути фізично присутніми – допомога їм виграти цю війну дуже сильно відповідає інтересам нашої національної безпеки і інтересам національної безпеки всіх наших союзників в Європі", – наголосив Кірбі.

Чи отримає Україна фінансову допомогу від США