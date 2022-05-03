"Підтримуватимуть до перемоги": в делегації України розповіли про чіткі сигнали США
США продовжують надавати Україні фінансову та військову допомогу. Там чітко наголосили, що підтримуватимуть нашу країну до перемоги.
Про це розповіла народна депутатка Галина Васильченко в ефірі 24 каналу.
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Додамо, що днями парламентська делегація у складі народних депутатів, серед яких була і Галина Васильченко, відвідала Вашингтон, де провела низку зустрічей з представниками Конгресу, Сенату та Держдепартаменту.
За її словами, нардепи розповідали, що через війну в Україні знищено:
- близько 30% інфраструктури,
- нафтопереробні заводи, нафтобази тощо.
"Ми розповіли, у скільки обходиться війна, щоб вони зрозуміли наскільки це дорого та як економіці в таких умовах важко працювати. Ми пояснили, наскільки важлива фінансова допомога", – запевнила Васильченко.
Депутатка каже, що вони отримали чіткі позитивні сигнали про те, що США хочуть і будуть підтримувати Україну до перемоги. Також вона нагадала про зустріч міністрів на базі Рамштайн, де 40 країн прийняли рішгення надавати Україні озброєння.
Ці дні будуть записані в історії, бо це один з переломних моментів у цій війні. Наш ключовий союзник США дав чіткий сигнал про те, що їхня ціль – допомогти нам виграти у цій війні. І йдеться не лише про підтримку зброєю,
– заявила надрепка.
Васильченко додала, що США розуміють – аби Україна могла виграти, нас потрібно підтримувати фінансово.
Додамо, що 28 квітня Палата представників США проголосувала за ленд-ліз для України. Тепер документ має підписати президент Джозеф Байден. У Держспецзв'язку додали, що цей закон чітко вказує, хто добро, а хто – зло у цій війні. США провели паралель із Другою світовою війною, адже їхня допомога союзникам відіграла дуже важливу роль у ній.
До слова, глава Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував візит до Києва спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. За його словами, сильна підтримка США допоможе розбити Росію і зачистити землю від агресора.
Водночас голова ВРУ Руслан Стефанчук наголосив, що офіційний Вашингтон підтримує Київ на всіх рівнях, а кожне ухвалене рішення на користь української сторони – це куля у сторону ворога.
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