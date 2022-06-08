Підтримують Україну, але й думають, як послабити санкції проти Росії, – Зеленський про Захід

Зацікавленість країн Заходу у підтримці суверенітету України має визначальне місце на дипломатичному полі бою. Однак замість конкретної позиції деякі європейські держави намагаються "помирити" нас із російською стороною, щоб продовжити вести справи із країною-агресоркою.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю редакторці Financial Times Рулі Халаф, повідомляє 24 канал. Зауважимо, що називати держави, які йдуть на компроміси з совістю, президент відмовився.

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Західні країни діють, наче сапери

Коментуючи те, що зараз відбувається із санкційною політикою Європи, Зеленський зауважив, що демонстративно більшість держав підтримує Україну. Але коли справа доходить до дій – починаються постійні коливання.

Наразі у президента склалося враження, що Захід перевіряє, що ще можна зробити, аби послабити санкції, щоб бізнес тієї чи іншої держави не страждав.

Постійно, як сапери, пробують проштовхнути ту чи іншу ініціативу,

– прокоментував він політику партнерів.

Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні Україна приділяє значну увагу санкційній політиці щодо Росії.

"Ми вважаємо, що санкції – це потужна зброя. Сучасна економічна зброя без крові. Тому хочу, щоб це не була просто фраза "санкції проти Росії не працюють". Вони працюють, коли вони конкретно впроваджені й коли ми всі не даємо їх обходити", – наголосив президент.

Реакція на Макрона

Під час інтерв'ю Рулі Халаф пригадала слова Емануеля Макрона, який закликав "не принижувати" Росію, щоб після війни вона вибралась з ізоляції. До того ж, за її словами, низка європейських держав уже обговорюють питання припинення вогню без прямого залучення України.

Як можна припинити вогонь на території України без позиції народу цієї держави та позиції лідера цієї держави,

– обурився у відповідь Зеленський.

На його думку, деякі західні лідери хочуть себе ними вважати, але для цього треба відповідно поводитися, як мінімум, мати вплив на результат та давати щось окрім слів.

Дай зброю. Посади за стіл перемовин Путіна. Можеш сидіти за цим столом і впливати не лише словами "нумо припинимо вогонь",

– додав він.

Глава держави констатував, що наразі не бачить відповідної конфігурації, за якої можна було б припинити вогонь.

Про що ще йшлося в інтерв'ю:

Зеленський прокоментував наступальний потенціал України. За його словами, нашій армії потрібно мати в 10 разів більше техніки та людей.

Президент нагадав, що російські кораблі продовжують блокувати українські порти, через що Україна не може здійснювати експорт зерна, ячменю тощо.

Зеленський повідомив, що його втішила звістка про продовження діяльності Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Президент України додав, що вважає його реальним другом України.

Дивіться повне інтерв'ю Володимира Зеленського для Financial Times