Чи підтримують європейці переговори про вступ України до ЄС: результати опитування

Опитування під егідою Європейської комісії проводили протягом жовтня – листопада 2023 року в 38 країнах, із респондентами спілкувалися віч-на-віч. 24 Канал розкаже про його результати детальніше.

У середу 13 грудня євродепутати проголосували за відкриття переговорів про вступ України в ЄС. Це дуже важливий сигнал, утім, європейська доля України остаточно вирішиться 14 – 15 грудня. Тоді проведуть засідання Європейської ради.

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Що європейці думають про вступ України до Євросоюзу

Опитування свідчить: за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС виступають 24% респондентів. Схильні підтримати це рішення 37%, швидше не згодні з ним 19%, повністю не підтримують членство нашої держави у ЄС 11% і ще 9% не визначилися.

Це майже не відрізняється від попередніх результатів: у травні – червні 2023 року Україну як члена ЄС бачили 27% опитуваних, 37% схильні були погодитися з прийняттям України до ЄС, 17% були швидше не згодні, 11% повністю не підтримували членство нашої держави у ЄС і ще 8% не визначилися із симпатіями.



Європейці підтримують Україну в її прагненні до ЄС / "Євробарометр"

ЄС продовжує підтримувати Україну у війні проти Росії:

Відповідно до опитування, більшість респондентів (57%) задоволена тим, як ЄС відреагував на вторгнення Росії в Україну. 54% європейців задоволені реакцією їхніх національних урядів.

Майже дев'ять із десяти людей (89%) згодні з тим, що треба надавати гуманітарну підтримку постраждалим від війни.

84% опитуваних згодні з тим, щоб Євросоюз приймав біженців.

72% згодні з тим, щоб надавати фінансову підтримку Україні.

72% підтримують економічні санкції проти Росії як держави, її компаній та фізичних осіб.

Близько шести опитуваних із десяти (61%) схвалюють надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

60% підтримують те, що Євросоюз фінансує закупівлю та постачання військового обладнання в Україну.

Хто проводив опитування

"Євробарометр" (Eurobarometer) – це міжнародний проєкт регулярних опитувань громадської думки. Із 1973 року триває вивчення суспільних настроїв у Євросоюзі, із 1991-го долучилися країни Центральної Європи, колишньої Югославії і Туреччина. Тисячу людей опитують двічі на рік.

Не всі країни ЄС хочуть нас бачити

Віктор Орбан продовжує видавати обурливі заяви. Так, він назвав майбутній вступ України до ЄС "абсурдним, смішним і несерйозним".

Володимир Зеленський упевнений, що Орбан не має причини блокувати початок переговорів про вступ України в Європейський союз. Голова нашої держави готовий зустрітися, щоб вирішити всі суперечки.