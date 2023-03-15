Пив з калюж та їв крихти: у підвалі під Бахмутом знайшли полоненого українського бійця Гордєєва

Ні для кого не секрет, що Росія – цинічна та жорстока держава. У СтратКомі ЗСУ зафіксували ще одне порушення окупантами норм Женевської конвенції.

Під час зачистки позицій, де перебували росіяни, у підвалі під Бахмутом знайшли полоненого українського бійця Олексія Гордєєва.

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Втратив половину своєї ваги

За попередньою інформацією, Олексій пролежав в підземеллі серед вбитих і важко поранених побратимів 42 дні. Полонений харчувався крихтами та пив з калюж. За півтора місяця Гордєєв схуд з 80 до 42 кілограмів.

Олексій Гордєєв пробув у російському полоні 42 дні / Фото СтратКом ЗСУ

У СтратКомі додають, що українського військовослужбовця знайшов та звільнив доброволець ЗСУ з Нової Зеландії.

Наразі Олексій перебуває у шпиталі у Дніпрі. Його прооперували, лікують від отруєння та дистрофії.

Це ще один акт нелюдяності російських терористів. Вже неодноразово фіксувалися їх жорстокі дії відносно українських полонених. Ми закликаємо міжнародні організації реагувати на ці злочини,

– йдеться у повідомленні.

Додають, що світ повинен зробити все можливе, щоб притягнути терористів до відповідальності.

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