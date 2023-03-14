Повної мобілізації не буде: в ISW пояснили, навіщо Путін підіймає в Росії призовний вік

Володимир Путін підтримав пропозицію російського міноборони збільшити призовний вік до 30 років. Однак це не свідчить про плани Кремля провести повну мобілізацію в майбутньому.

На цьому наголошують фахівці американського Інституту вивчення війни. Натомість аналітики кажуть, що негайне підвищення максимального віку, передбачене законопроєктом, має на меті розширити залучити до війни в Україні більшу кількість людей, а потім зменшити загальну потребу в призові в наступні роки.

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Поступове підвищення мінімального призовного віку означає, що трирічні групи потенційних російських призовників фактично отримають відстрочки на три, два і один рік кожна.

Кремль, можливо, намагається захистити нове покоління росіян від демографічних і соціальних наслідків виснажливих бойових дій в Україні, зосередивши ці наслідки на одному поколінні росіян. Часові рамки, наведені для скорочення призовного віку, можуть також свідчити про те, що Кремль не очікує, що війна в Україні триватиме довше, ніж наступні 3 роки,

– кажуть аналітики.

Запропоноване розширення призовного віку є ще одним додатковим кроком до створення Збройних сил, який є значно меншим за повну мобілізацію, і вказує на те, що Кремль все ще вкрай негативно ставиться до перспективи повної мобілізації.

Що відомо про підвищення призовного віку у Росії

Законопроєкт передбачає негайне підвищення максимального призовного віку з 27 до 30 років, а мінімального – з 18 до 21 року з щорічним збільшенням на один рік у період з 2024 по 2026 роки.

Шойгу запропонував підвищення призовного віку на засіданні колегії міністерства оборони Росії 21 грудня 2022 року, і з того часу російські чиновники робили неоднозначні заяви щодо того, чи буде це підвищення стосуватися майбутніх призовних циклів навесні та восени 2023 року.

Додамо, що у вересні 2022 року в Росії розгорнули часткову мобілізацію, внаслідок чого в армію окупантів призвали сотні тисяч абсолютно не боєздатних чоловіків. На їхню підготовку іноді не виділяли навіть 2-х тижнів.

Командування окупантів ставило за мету розв'язати проблему з нестачею особового складу через суттєві втрати й якнайшвидше закрити основні дірки на фронті, досягнувши тактичних успіхів. Але насправді все вийшло не так, як планувалося