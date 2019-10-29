Підвищення тарифів на транспортування газу втричі є нелегітимним, – юрист

Було анонсовано проєкт, у якому тарифи на транспортування газу в Україні в середньому втричі вищі, ніж ті, що діють нині.

Вже на початку грудня тарифи на транспортування газу можуть зрости утричі. Про це йшлося на відкритому засіданні ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" ДП УТГ, яке виявилося закритим для журналістів, передає "5 канал".

За словами учасників зібрання, їм анонсували проєкт, у якому тарифи на транспортування газу в Україні в середньому втричі вищі, ніж ті, які діють зараз. Набрати чинності вони можуть уже з грудня цього року.

Це необґрунтовано. Ця ініціатива стосується абсолютно усього ринку: як промислових, так і побутових споживачів. Усі присутні на зустрічі висловилися, що це призведе до повного колапсу на ринку,

– зазначив Олег Бакулін, юрист у газовій сфері.

Фаховий юрист нагадав, що ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" – новоутворене дочірнє товариство "Укртрансгазу". Йому планується передача функції експлуатації вітчизняної ГТС. Втім, на сьогодні цей процес юридично не закріплений. І жодних повноважень підвищувати тарифи у підприємства немає.

Товариство саме по собі в рамках чинного законодавства не може бути оператором газотранспортної системи. Тобто, підстав на сьогодні немає. Не пройдена сертифікація, немає ліцензії, не вирішене питання передачі активів. Оператором може стати ще, приміром, той же Мінфін,

– додав Олег Бакулін, юрист у газовій сфері.

Наразі ознайомитися з проєктом підвищення можна на сайті ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" у розділі "Тарифи" ( https://tsoua.com/kliyentam/ ). Там зазначено, що вже з грудня цього року для внутрішніх точок входу тариф збільшиться у 2,5 раза, потім, з 2020–го, – ще вполовину. Для точок виходу – зараз на 50%, далі – втричі. Профільні асоціації назвали їх непідйомними як для промислових, так і для побутових споживачів.