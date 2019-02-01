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      Підвищення тарифів на вантажні перевезення призведе до зростання цін, – Криворучко

      37 Читать новость на русском
      Залізничні вантажні перевезення
      Залізничні вантажні перевезення / neolit.ua

      Видатки на залізничний транспорт є для багатьох галузей істотною статтею витрат.

      УЗ підвищує тариф, виробники вимушено піднімають ціни, внаслідок чого зростає індекс цін товаровиробників, заявив в інтерв'ю 112.ua голова асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

      За словами Криворучка, принцип індексації тарифів УЗ з прив'язкою до індексу цін товаровиробників має істотний недолік. І постійно піднімаючи тариф, УЗ прирікає себе на подальше підвищення.

      "Витрати на залізничний транспорт є для багатьох галузей істотною статтею витрат. УЗ підвищує тариф, виробники вимушено піднімають ціни, зростає індекс цін товаровиробників, тариф УЗ зростає ще більше і так далі по спіралі. Чим вище УЗ індексує тариф, тим більше необхідність у подальшому підвищенні", заявив Криворучко.

      Також експерт повідомив, що УЗ є природною монополією і грає на локальному ринку, тоді як інші виробники залежать від світової кон'юнктури.

      Теги: Укрзалізниця Гроші
      Джерело: 24 Канал
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