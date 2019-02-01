Підвищення тарифів на вантажні перевезення призведе до зростання цін, – Криворучко

Видатки на залізничний транспорт є для багатьох галузей істотною статтею витрат.

УЗ підвищує тариф, виробники вимушено піднімають ціни, внаслідок чого зростає індекс цін товаровиробників, заявив в інтерв'ю 112.ua голова асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

За словами Криворучка, принцип індексації тарифів УЗ з прив'язкою до індексу цін товаровиробників має істотний недолік. І постійно піднімаючи тариф, УЗ прирікає себе на подальше підвищення.

"Витрати на залізничний транспорт є для багатьох галузей істотною статтею витрат. УЗ підвищує тариф, виробники вимушено піднімають ціни, зростає індекс цін товаровиробників, тариф УЗ зростає ще більше – і так далі по спіралі. Чим вище УЗ індексує тариф, тим більше необхідність у подальшому підвищенні", – заявив Криворучко.

Також експерт повідомив, що УЗ є природною монополією і грає на локальному ринку, тоді як інші виробники залежать від світової кон'юнктури.