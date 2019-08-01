12:11
1 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чергова маріонетка Путіна. 46 хвилин вибачень для Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:23, 31 липня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться жартувати. Зеленський наслідує Лукашенка
      Вєсті.UA
      19:11, 31 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      Підвищення тарифів "Укрзалізниці" призведе до скорочення 52 тисяч робочих місць

      77 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / pmg.ua

      Нові тарифні ініціативи "Укрзалізниці" щодо підвищення вартості вантажоперевезень вдарять по економіці.

      Серед очікуваних наслідків – падіння виробництва і скорочення щонайменше 52 тисяч робочих місць.

      Такі висновки дослідження державного підприємства "Укрпромзовнішекспертиза" оприлюднив заступник директора цієї установи Сергій Поважнюк під час наради у Державній регуляторній службі, коментуючи питання введення автоматичної системи індексації тарифів.

      На базі задекларованих "Укрзалізницею" основних тарифних ініціатив – а саме індексації, яка відбулася у квітні і склала 14,2%, їхніх планів щодо щоквартальної індексації (автоматичної індексації – Ред.) та ефекту від дерегуляції вагонної складової – збільшення дохідної частини підприємства-монополіста, ми сумарно оцінюємо у майже 17 млрд грн. Це гроші, які повинен буде сплатити бізнес,
      – зазначив Поважнюк.

      Згідно з прогнозами "Укрпромзовнішекспертизи", якщо тарифні ініціативи УЗ будуть реалізовані, різке збільшення вартості вантажоперевезень змусить частину основних клієнтів залізниці переорієнтовуватися на інші види транспорту, де така можливість є. Якщо ж альтернативи залізниці нема, нові тарифи неминуче вдарять по вітчизняній промисловості.

      "Через збільшення ціни, через оці додаткові 17 млрд грн обсяги виробництва знизяться на 14 млн тонн. Найбільше постраждає виробництво таких вантажів, як мінбудматеріали (це пісок, щебінь, вапняки), вугілля і залізорудна сировина. Як наслідок, ВВП знизиться на 0,5%, експорт впаде на 1,36%, імпорт – на 0,5%. Найбільше постраждають підприємства добувної і переробної промисловості", – зазначив Поважнюк.

      На думку експерта, наслідки ініціатив УЗ напряму торкнуться і пересічних українців.

      "Скорочення робочих місць торкнеться 52 тисяч людей. Бюджети через зниження обсягів виробництва і скорочення робочих місць недоотримають 3,9 млрд грн. Ось ціна цього зростання тарифів. Воно матиме негативний ефект. Тому його потрібно мінімізувати", – наголосив Поважнюк.

      blog_ava
      30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
      сьогодні
      3254
      Теги: Укрзалізниця Фінанси Гроші Ринок праці
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Халатність чи державна зрада: бойовики отримали дані секретних співробітників СБУ
      сьогодні , 12:00 Халатність чи державна зрада: бойовики отримали дані секретних співробітників СБУ
      Олексій Чибісов 638
      Музичні новинки липня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      сьогодні , 10:00 Музичні новинки липня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      Олена Булан 278
      Вопрос территориальной целостности Украины важнее, чем окончание войны и экономические реформы
      сьогодні , 08:50 Вопрос территориальной целостности Украины важнее, чем окончание войны и экономические реформы
      Блог Медіа 998
      Суд против России в Гааге, взрыв в Евпатории и зона вместа музшколы: новости Крымнаша
      31 липня , 22:00 Суд против России в Гааге, взрыв в Евпатории и зона вместа музшколы: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 2288
      Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      31 липня , 21:02 Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      Яніна Ткачук 4633
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук