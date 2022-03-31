"Підводні війська": росіяни потопились разом з танками на Сумщині

31 березня 2022 , 18:39
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Джерело:

телеграм Генеральний штаб ЗСУ

На Сумщині російські військові потопилися разом з танками. Рятували їх працівники ДСНС.

Відповідні фото опублікували у Генеральному штабі ЗСУ. У відомстві зіронізували, що на Сумщині ще довго збиратимуть такий "врожай". 

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Ще років 10 Сумщина буде збирати врожай "асвабадітєлєй". Прикордонники, ДСНС та ТрО тримають ще й підводні рубежі. Зачищають підводників,
– написали у Генштабі. 


Росіяни потопились разом із танками на Сумщині / Фото Генштаб ЗСУ


Українські рятувальники допомагають окупантам вибратись із затоплених танків / Фото Генштаб ЗСУ


Затоплені танки росіян на Сумщині / Фото Генштаб ЗСУ

Яка ситуація на Сумщині

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, окупанти здійснили відведення окремих підрозділів 1-ї танкової армії з Сум. 

26 березня ЗСУ повідомили про звільнення від росіян містечка Тростянець, що на Сумщині. 

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Автор: Анастасія Лукашевська