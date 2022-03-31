"Підводні війська": росіяни потопились разом з танками на Сумщині

На Сумщині російські військові потопилися разом з танками. Рятували їх працівники ДСНС.

Відповідні фото опублікували у Генеральному штабі ЗСУ. У відомстві зіронізували, що на Сумщині ще довго збиратимуть такий "врожай".

Увага Вже близько 300 тисяч людей покинули Сумщину з часу вторгнення Росії

Ще років 10 Сумщина буде збирати врожай "асвабадітєлєй". Прикордонники, ДСНС та ТрО тримають ще й підводні рубежі. Зачищають підводників,

– написали у Генштабі.



Росіяни потопились разом із танками на Сумщині / Фото Генштаб ЗСУ



Українські рятувальники допомагають окупантам вибратись із затоплених танків / Фото Генштаб ЗСУ



Затоплені танки росіян на Сумщині / Фото Генштаб ЗСУ

Яка ситуація на Сумщині

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, окупанти здійснили відведення окремих підрозділів 1-ї танкової армії з Сум.

26 березня ЗСУ повідомили про звільнення від росіян містечка Тростянець, що на Сумщині.

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