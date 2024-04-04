Вартістю майже 60 мільйонів: у Харкові хочуть збудувати ще три підземні школи
У Харкові відкриється перша українська підземна школа. Тут зможуть здобувати освіту до тисячі учнів. Після відкриття цієї школи планують збудувати ще мінімум 3 таких.
Про те, як функціонуватиме школа 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що школа у підвалі не відрізняється від інших шкіл. Також вона додала, що це не остання школа такого типу в місті й навіть в Харківській області.
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Інші підземні школи
Вартість підземної школи, яка може запрацювати вже цього місяця – 58,8 мільйона гривень. Об’єкт звели доволі швидко, всього за пів року. Щодо безпекових норм – школа побудована за всіма будівельними стандартами, які ввели після початку повномасштабного вторгнення.
За цим проєктом в Харкові хочуть збудувати ще мінімум 3 підземні школи до 1 вересня в інших районах.
Дуже чекає таку школу Салтівка, але поки не було повідомлення, що саме в цьому районі буде будівництво,
– додала кореспондентка з Харкова.
Також, крім міста, обласна державна адміністрація вже веде будівництво таких шкіл за межами Харкова у двох населених пунктах. За їх кошт також буде ще одна школа і в самому місті.
Зараз у Харківських школах навчання відбувається дистанційно. Підземні школи дають надію на покращення якості освіти.
"Дуже хочеться подивитись, як малеча вже сяде за парти, тому що вчителі дуже сумували за дітьми", – зауважила Черненко.
Як працюватиме школа
Школа розрахована на 900 учнів, працюватиме у дві зміни (по 450 школярів). Вона працюватиме за принципом метрошколи – це не означатиме, що кожна дитина буде ходити до школи з понеділка по п’ятницю. Навчання відбуватиметься змінами – молодші класи в першу зміну, потім старші класи.
Школа яскрава та світла, немає відчуття, що ти перебуваєш під землею, хоча через глибину жодних вікон немає,
– зазначає Черненко.
Школа забезпечена вентеляцією, є три джерела електроенергії та радіаційний захист.
"Це підвал, але ми живемо в нормальній атмосфері. Зібралась в класі достатня кількість учнів, але задухи немає", – прокоментував Олександр Харченко, директор фірми-забудовника.Цікаво! Як виглядає перша підземна школа – дивіться за посиланням.
В школі також є кабінет інформатики для учнів усіх класів.
"У нас інформатика викладається з 2 класу. Тому в цьому кабінеті можуть бути учні молодшої, середньої та старшої школи. Через те, що в нас зараз багато і кібератак, і ІПСО, діти зможуть навчатись, як з цим боротись", – розповіла Вікторія Горова, директор школи 121.
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