У підземних сховищах "Нафтогазу" більше газу, ніж нормальний рівень, – Вітренко

Росія намагається шантажувати Європу та світ своїми енергоносіями. Втім, цивілізованим країнам вдається знайти інші шляхи постачання нафти та газу.

Українська економіка сильно постраждала від нападу російських окупантів. Ворог не збирається припиняти бойових дій, тому готуватися до майбутнього опалювального сезону та роботи в інших сферах доводиться з врахуванням обставин, які провокує війна.

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В українських сховищах достатньо газу

Як повідомив голова правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко, природний газ становить 87% від всіх джерел для опалення. Зараз "Нафтогаз" забезпечує третину всіх надходжень до державного бюджету України. Про це Вітренко повідомив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

Також компанія бере активну участь у розробці енергетичних санкцій проти Росії, бореться за вихід з Росії міжнародних компаній та є учасником обговорень планів щодо майбутньої відбудови України.

Що стосується енергетичної безпеки України, то зараз немає причин для хвилювання.

Одна з головних складових енергетичної безпеки України – це запаси газу у наших сховищах. Ми забезпечували і продовжуємо забезпечувати достатній рівень газу у наших ПСГ. На початку року, на початку повномасштабної війни та зараз показник вищий, аніж показник "достатнього рівня",

– повідомив Вітренко.

Також він додав, що ця зима може бути найскладнішою в історії України. Уряд та "Нафтогазу" працюють над різними варіантами забезпечення країни достатньою кількістю газу для того, щоб під час опалювального сезону не виникало жодних проблем.

Війна Росії проти України: головне про останні події

ЗСУ вдалося завдати російським окупантам на острові Зміїний дуже потужних ударів. Ворогу доведеться оговтуватися від них довго – шансів поповнити запаси на острові у ворога вже немає.

Верховна Рада України підтримала законопроєкт, який забороняє підвищувати тарифи на газ та тепло в умовах війни. Таким чином, споживачам не варто турбуватися про ріст цін.

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