"Я не здаюся": у Москві затримали підлітка, який пікетував на місці вбивства Нємцова

В Москві затримали 17-річного підлітка за одиночний пікет. Він стояв з плакатом на Великому Москворіцькому мосту – на місці, де у 2015 році вбили опозиціонера Бориса Нємцова.

На одиничний пікет у Москві наважився 17 річний Магомедхан А. Хлопець народився у Дагестані, а наразі є студентом 1-го курсу коледжу "Академія Топ". Очікувано, щодо студента вже склали протокол про неузгоджений з органами влади пікет.

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"І ви не здавайтесь!"

На мосту хлопець стояв, тримаючи плакат з декількома написами, зокрема "Я не здаюся, і ви не здаватейся" та "Любов сильніша за смерть". Ймовірно, найменше московській поліції сподобався напис, який явно відсилав до смерті Навального.

Ви можете вбити людину, але надію вам не вбити!

– написав студент на плакаті.

Для свого протесту студент вибрав символічне місце – Великий Москворіцький міст, також відомий як Нємцов міст. Саме на цьому місці, біля Кремля, 27 лютого 2015 року вбили російського опозиційного політика Бориса Нємцова. Тоді невідомі вбили Нємцова чотирма пострілами у груди, голову і серце.

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