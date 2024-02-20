"Я не здаюся": у Москві затримали підлітка, який пікетував на місці вбивства Нємцова
Джерело:ASTRA
В Москві затримали 17-річного підлітка за одиночний пікет. Він стояв з плакатом на Великому Москворіцькому мосту – на місці, де у 2015 році вбили опозиціонера Бориса Нємцова.
На одиничний пікет у Москві наважився 17 річний Магомедхан А. Хлопець народився у Дагестані, а наразі є студентом 1-го курсу коледжу "Академія Топ". Очікувано, щодо студента вже склали протокол про неузгоджений з органами влади пікет.
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"І ви не здавайтесь!"
На мосту хлопець стояв, тримаючи плакат з декількома написами, зокрема "Я не здаюся, і ви не здаватейся" та "Любов сильніша за смерть". Ймовірно, найменше московській поліції сподобався напис, який явно відсилав до смерті Навального.
Ви можете вбити людину, але надію вам не вбити!
– написав студент на плакаті.
Для свого протесту студент вибрав символічне місце – Великий Москворіцький міст, також відомий як Нємцов міст. Саме на цьому місці, біля Кремля, 27 лютого 2015 року вбили російського опозиційного політика Бориса Нємцова. Тоді невідомі вбили Нємцова чотирма пострілами у груди, голову і серце.
Вшанувати пам'ять Навального вийшла переважно молодь
- За даними російських опозиційних ЗМІ, у різних містах Росії затримали щонайменше 340 росіян, які хотіли вшанувати пам'ять Олексія Навального, здебільшого це була молодь та студенти.
- Російський правозахисник Марк Фейгін зауважив, що більшість населення залишилася осторонь смерті політика. Він переконаний, що жертва Навального заради народу та сьогоднішнього покоління Росії – була марною.
- На думку правозахисника, такий протест не має сенсу, адже відомі блогери, журналісти, опозиціонери вже давно покинули країну.