"Це допомога від дому Атридів": у соцмережах українці бурхливо обговорюють пил із Сахари

Україну 1 квітня накрив пил із Сахари. Також стало досить спекотно, що нетипово для початку квітня, а декому важко дихати. Як і завжди, українці реагують на всі випробування із гумором – 24 Канал зібрав найкращі реакції.

Багато хто одразу сказав, що пил із Сахари переніс українців у всесвіт "Дюни". Цей фільм саме йде у кінотеатрах, тож дехто навіть зобразив себе із яскраво-синіми очима, як у героїв стрічки. Також у соцмережах згадали Ірину Фаріон і висміяли Путіна.

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Ми у "Дюні"

Впевнена, що пил із Сахари прилетів для того, щоб помститись людям, які хейтили другу частину "Дюни",

– дотепно зауважила одна з дописувачок.

Мережа повниться фото в стилі "Дюни": українці креативно реагують на пил із Сахари

Ті, хто мають тваринок, також порівнювали себе з персонажами фільму.

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Але були й тривожні попередження.

Це кінець світу

Із жартів про пісок з Сахари зразу видно, що ви всі подивились "Дюну", а не читали Старий Завіт. Ну або хоча б не дивились культовий фільм "Мумія". Я просто побачила десяток твітів про "рекламну кампанію "Дюни", але ж очевидно, що пісок, через який тьмяніє небо, – це тьма єгипетська,

– пише користувачка соцмережі Х.

Низка користувачів обіграла попередження про забруднення повітря, мовляв, це один із багатьох неприємних дзвіночків про катастрофічну зміну клімату:

Японський жук. Пил із Сахари. Що далі?

Метеорит, північне сяйво, блискавка в хуртовину, сонячне гало, повені, землетруси, смерч в горах, піщані бурі в Житомирській області, пил із Сахари на Прикарпатті, +26 в березні… Що ще забула?

Окей, пил із Сахари і спека у березні. Давайте вже комету і полярне сяйво ще раз. Землетрусів і вулканів поки не треба, раз вже у нас ракети літають для гостроти вражень.

Утім, не варто сприймати ці похмурі повідомлення всерйоз, адже схожа ситуація була у 2021 році. Тому хочеться підсумувати ці песимістичні застереження влучною фразою користувачки "Хочемо жити в світі, де пил із Сахари – найбільша проблема для українців".

Пил із Сахари – наша можливість "подорожувати"

Ще одна група користувачів іронізує, що пил над Україною можна розцінювати як своєрідний туризм. Адже він із самого Єгипту!

У мережі пишуть, що пил подорожує світом:

Навіть пісок подорожує більше, ніж ти.

Навіть пісок з Сахари от в Києві, а ти з лівого на правий не можеш приїхати.

Хто хотів поїхати в Єгипет, але невиїзний, то Єгипет приїхав до вас.



Реакція соцмереж на пил із Сахари в Україні / Скриншот 24 Каналу

Кілька людей помітило, що навесні в Україні і так з'являється пил.

Так, хто там відповідальний за здійснення мрій? Коли я казав, що мрію побувати у Сахарі, це не означає, що тепер треба Сахару привезти до мене. Яка ще пилюка із Сахари? Он після зими і так всі дороги піском усипані і ніхто їх не прибирає, нашо нам ще заморський пил?

– жартують вони.

Жарти про пил перетворилися на жарти про політику

Деякі дотепи стосувалися політики або суспільної ситуації:

Дім Атридів з Арракіса надіслав українцям сумнівну допомогу.

Нові Санжари не пропустять пил із Сахари до себе!

Путін, чуєш? Пил з Сахари дійшов до Києва за три дні. А ти, нікчемо, - ні.

Україна вирішила домовитись з країнами Африки про прямі поставки зброї: "В Україну прибуває пил із Сахари". Новітня зброя перемоги.

Завдяки погодному явищу навіть з'явилася кумедна реклама.

Бізнес креативно відреагував на пил із Сахари: нативна реклама бронежилета

І, звісно, мережа не оминула увагою "поради" Ірини Фаріон, які вона нібито дала у зв'язку із ситуацією.



Ірина Фаріон учить, як правильно казати про пил із Сахари – мем / Скриншот 24 Каналу

Коли небо знову стане чистим

Варто сказати, що пил із Сахари відносно швидко залишить територію нашої країни. А доки в нас "гостює" пил – читайте поради, як зберегти здоров'я.