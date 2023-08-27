"Навіки у небі": легендарний пілот "Karaya" чутливо прокоментував загибель "Джуса"
Легендарний пілот Вадим Ворошилов з позивним "Karaya" відреагував на загибель товариша Андрія Пільщикова з позивним "Juice". Він наголосив, що "Джус" доклав чимало зусиль, аби Україна отримала західні винищувачі.
Відповідні коментарі "Karaya" опублікував в інстаграмі у сторіс. У мережі легендарний пілот також розповів деякі деталі з життя "Джуса", передає 24 Канал.
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Робив те, що неможливо оцінити
Льотчик розповів, що "Джус" з перших днів повномасштабного вторгнення працював 24/7. Як стверджує "Karaya", він працював не тільки у небі. Крім того, він доклав чималих зусиль для того, аби українські пілоти змогли отримати західні винищувачі.
За тебе говорити можна дуже багато. Але зараз бракує слів… Навіки у небі. Дякую за службу, друже,
– написав "Karaya".
Льотчик "Karaya" відреагував на загибель "Джуса" / Скриншот з інстаграму
Він також розповів, що раніше "Джус" був цивільною людиною, але війна внесла свої корективи. Герой кинув все й вступив до лав ЗСУ, аби боронити країну від ворога.
"Karaya" про "Джуса" / Скриншот з інстаграм
Що відомо про загибель "Джуса"
- У мережі 26 серпня почали з'являтися повідомлення про загибель пілота Андрія Пільщикова з позивним "Джус". Трагедія сталася на Житомирщині 25 серпня.
- Згодом у Повітряних силах підтвердили трагедію. У відомстві повідомили, що у небі над Житомирською областю 25 серпня зіткнулися двоє навчально-бойових літаків L-39. Трагедія сталася під час виконання бойового завдання.
- ДБР почало розслідування за фактом трагедії на Житомирщині. Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків". У ДБР вже відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією – порушення правил польотів або підготовки до них.
- На трагедію відреагував Володимир Зеленський. Він висловив співчуття сім'ї та близьким "Джуса". Він запевнив, що усі деталі трагедії будуть встановлені.
- Крім "Джуса" в авіакатастрофі загинули також пілоти В'ячеслав Мінка та Сергій Проказін. Всі вони були бойовими пілотами 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗСУ.