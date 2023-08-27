"Навіки у небі": легендарний пілот "Karaya" чутливо прокоментував загибель "Джуса"

Легендарний пілот Вадим Ворошилов з позивним "Karaya" відреагував на загибель товариша Андрія Пільщикова з позивним "Juice". Він наголосив, що "Джус" доклав чимало зусиль, аби Україна отримала західні винищувачі.

Відповідні коментарі "Karaya" опублікував в інстаграмі у сторіс. У мережі легендарний пілот також розповів деякі деталі з життя "Джуса", передає 24 Канал.

Дивіться також Позивний "Джус", бо брав участь у навчаннях у США: спогади про загиблого пілота

Робив те, що неможливо оцінити

Льотчик розповів, що "Джус" з перших днів повномасштабного вторгнення працював 24/7. Як стверджує "Karaya", він працював не тільки у небі. Крім того, він доклав чималих зусиль для того, аби українські пілоти змогли отримати західні винищувачі.

За тебе говорити можна дуже багато. Але зараз бракує слів… Навіки у небі. Дякую за службу, друже,

– написав "Karaya".



Льотчик "Karaya" відреагував на загибель "Джуса" / Скриншот з інстаграму

Він також розповів, що раніше "Джус" був цивільною людиною, але війна внесла свої корективи. Герой кинув все й вступив до лав ЗСУ, аби боронити країну від ворога.



"Karaya" про "Джуса" / Скриншот з інстаграм

Що відомо про загибель "Джуса"