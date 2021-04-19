Лукашенко став другим "розіп'ятим хлопчиком", – Піонтковський назвав фейком "план замаху"

Олександр Лукашенко заявив, що спецслужби США готували замах на нього та його дітей. А ФСБ Росії вдалося зірвати спецоперацію. Російський публіцист Андрій Піонтковський назвав фейком такі заяви.

Самопроголошений президент Білорусі розповів, що його з синами мали викрасти, а потім тримати в одному з підвалів Гомеля. Андрій Піонтковський підкреслив, що в Росії наразі ця тема є значно свіжішою, ніж навіть ситуація в Україні.

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Публіцист також порівняв цю історію з відомими фейками російських пропагандистів про "розіп'ятого хлопчика" і загибель дитини на Донбасі.

"Лукашенко став другим "розіп'ятим хлопчиком". Тиждень крутилося про дитину, що підірвалася на міні. Тепер – "розіп'ятий хлопчик" Лукашенко", – підкреслив він.

У 2021 році окупанти звинуватили Збройні сили України в загибелі 5-річної дитини. Сталося це нібито через те, що наші бійці скинули вибуховий пристрій з безпілотника на село Олександрівське

Схоже на одну з багатоходівок Путіна, – Піонтковський про історію з замахом на Лукашенка

У 2014 році російські пропагандисти поширили фейк про хлопчика, якого нібито розіп'яли українські військові у Слов'янську.

Імовірних організаторів замаху на самопроголошеного президента Білорусі затримала саме ФСБ Росії. Андрій Піонтковський вважає, що Путін міг бути безпосередньо причетним до цього.

Схоже, що це була одна з геніальних путінських багатоходівок. Лукашенка налякали, що хотіли вбити його дітей. Путін його врятував,

– відзначив він.

За його словами, таким чином очільник Кремля хотів вирвати в Лукашенка згоду на передостанні чи останні кроки для того, аби приєднати Білорусь до Росії.

"Адже вся драма відносин Москви й Мінська полягає в тому, що Лукашенко чинив запеклий опір абсолютному поглинанню Білорусі", – зауважив російський публіцист.

До того ж він пригадав, Лукашенко збирається приїхати в Росію 22 квітня. 21 квітня Путін виголошуватиме традиційне послання Федеральним Зборам. А на 23 квітня заплановано надзвичайне засідання Ради Федерації.

Цей орган не приймає ніяких законів. Він суттєву роль грає в таких питаннях, як оголошення війни. Тож щось буде пов’язане або з білоруським, або з українським порядком,

– зазначив Андрій Піонтковський.

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