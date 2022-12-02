Піонтковський назвав основну помилку Росії та перевагу України у війні
Росія обов'язково програє у війні проти України. І головною помилкою окупантів було те, що Кремль недооцінив рівень підготовки ЗСУ та готовність народу захищати свою землю та боротися за незалежність.
Про це 24 каналу сказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він наголосив, що росіяни цього (боротьби за свободу – 24 канал) ніколи не могли зрозуміти.
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За його словами, в Росії просто немає людей, які готові воювати, вони можуть туди "загнати" тільки зеків, засуджених за найважчі злочини.
Росія має 25 чи 30 мільйонів військовозобов'язаних, і Путін зараз крутиться між необхідністю кидати нових мобілізованих як гарматне м'ясо і розумінням того, що це викличе соціальну катастрофу,
– заявив Піонтковський.
Він зазначив, що навіть прокремлівські соціальні агентства публікують дані про обвал підтримки війни в Росії.
"Настрої міняються від скептичних до антивоєнних. Тому введення зараз повноцінної мобілізації, хоча вона продовжується, бо Путін не відмінив свій указ, призведе до соціального "вибуху", – сказав публіцист.
Піонтковський також назвав основну помилку Росії та перевагу України у війні.
Основна причина поразки Росії в тому, що російське суспільство і армія не мотивовані у цій війні. Вожночас український народ мотивований, як ніколи в історії війн,
– заявив політик.
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Втрати окупантів у війні
- Військовий аналітик Олександр Коваленко розповів, що українські військові продовжують активно знищувати окупантів на українських землях. У листопаді ЗСУ встановили рекорд з кількості ліквідованих ворогів – знищили 16 970 російських військових.
- Ця цифра перевищила втрати окупантів навіть у перші місяці російського вторгнення в Україну, коли тривали гарячі бої. Коваленко пояснив, що зараз у російській армії інша ситуація – окупанти насичують свої підрозділи виключно мобілізованими, які не є професійними військовими.
- "Ці "частково" мобілізовані не розуміють, що робити під час обстрілу зі ствольної чи реактивної артилерії. Та й взагалі не знають, що робити в зоні повномасштабних бойових дій. Тому й рівень їхнього знищення значно вищий", – сказав військовий оглядач.
- До слова, Росія стрімко мчить до позначки в 100 тисяч загиблих військових на війні проти України. Станом на 2 грудня на війні проти України вже загинуло 90 090 загарбників.
- Проте реальні втрати окупантів на фронті в Україні можуть бути навіть більшими за цифри Генштабу ЗСУ. Як розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, кількість загиблих російських військових вже зараз може сягати 100 тисяч.