Піонтковський назвав основну помилку Росії та перевагу України у війні

Росія обов'язково програє у війні проти України. І головною помилкою окупантів було те, що Кремль недооцінив рівень підготовки ЗСУ та готовність народу захищати свою землю та боротися за незалежність.

Про це 24 каналу сказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Він наголосив, що росіяни цього (боротьби за свободу – 24 канал) ніколи не могли зрозуміти.

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За його словами, в Росії просто немає людей, які готові воювати, вони можуть туди "загнати" тільки зеків, засуджених за найважчі злочини.

Росія має 25 чи 30 мільйонів військовозобов'язаних, і Путін зараз крутиться між необхідністю кидати нових мобілізованих як гарматне м'ясо і розумінням того, що це викличе соціальну катастрофу,

– заявив Піонтковський.

Він зазначив, що навіть прокремлівські соціальні агентства публікують дані про обвал підтримки війни в Росії.

"Настрої міняються від скептичних до антивоєнних. Тому введення зараз повноцінної мобілізації, хоча вона продовжується, бо Путін не відмінив свій указ, призведе до соціального "вибуху", – сказав публіцист.

Піонтковський також назвав основну помилку Росії та перевагу України у війні.

Основна причина поразки Росії в тому, що російське суспільство і армія не мотивовані у цій війні. Вожночас український народ мотивований, як ніколи в історії війн,

– заявив політик.

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