Піонтковський назвав подію, яка може закінчити гарячу фазу війни

Подальші успіхи Збройних Сил України на фронтах допоможуть завершити гарячу фазу війни. Після однієї можливої події режим путіна може опинитися під серйозною загрозою.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. За його словами, путінський режим насправді є не настільки міцним. Якщо події на фронті підуть за планом ЗСУ – диктатора швидко приберуть його ж "еліти".

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Одна подія здатна змінити все

Піонтковський звернув увагу на нещодавні вибухи у Новофедорівці. На його думку, така операція – не лише чудовий військовий експеримент, але й психологічний.

Один успішний удар спричинив серйозну паніку серед місцевого населення та путінських посіпак. Він серйозно підірвав пропагандистські міфи окупантів.

Як вважає Піонтковський, звільнення Херсона від окупантів допоможе завершити гарячу фазу війни. У цей момент вся брехлива пропагандистська система отримає серйозний удар. Їм потрібно буде якось пояснити серйозну для себе невдачу. Це може поступово запустити критичні процеси у путінській верхівці.

Вони бояться контрнаступу ЗСУ. Якщо там (в Криму – 24 канал) 9 літаків знищили, і це призвело до шоку. То після звільнення Херсона вся ця система брехні та пропаганди впаде. Їм потрібно буде призначити когось винним, – наголошує Піонтковський.

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