путін у відчаї і потребує припинення вогню, – Піонтковський

владімір путін всіма способами намагається досягнути так званих "мирних переговорів" з Україною. Йому потрібно заморозити війну хоча б на пів року, щоб отримати "передишку".

Про це 24 каналу заявив російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. За його словами, путін розуміє, що почав програвати війну. Тому в розпачі намагається усіляким способом досягнути перемир'я, щоб зібратися силами.

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Путін розуміє, що програє

На думку Піонтковського, переговори на теперішній момент будуть вигідні путіну. Він хоче юридично закріпити за собою окуповані території з початку повномасштабного вторгнення та зупинити постачання західної зброї до України.

Він програв війну. путін бачить, що потенціал української армії збільшується з кожним днем. Йому треба зупинити бойові дії, щоб закріпити за собою величезні шматки української території та перекрити потік зброї до України. Хоче заморозити війну на пів року, щоб якось зібратися з силами, – вважає Піонтковський.

Україні в жодному випадку не можна зараз погоджуватися на будь-які перемовини з росією. Піонтковський переконаний, що на перший ж день після перемир'я вся путінська клоака вилізе й кричатиме щось на кшталт: "Дамо миру шанс! Негайно перестаньте возити зброю до Києва". У такий спосіб він може збити західну військову допомогу.

Піонтковський підкреслив, що зараз путін намагається використати президента Туреччини Реджепа Ердогана, який виглядає "головним щодо припинення вогню в Україні". Спершу може здаватися, що російський диктатор дійсно якось вплинув на нього. Але це все казочки.

"Ердоган почав повторювати макронівські наративи "не принижуйте росію", "потрібно правильно розмовляти з путіним". Але Ердоган, на відміну від західних лохів, розумний та цинічний політик. Він весь час переграє путіна. Поки той бореться з розширенням НАТО, Ердоган вже забрав Південний Кавказ в нього (ситуація в Нагірному Карабасі – 24 канал)", – наголосив Піонтковський.

Піонтковський про потребу путіна у перемир'ї: дивіться відео

Додамо, радник голови Офісу Президент Михайло Подоляк пояснив, чому Україна в жодному випадку не буде зараз погоджуватися на мирні перемовини з росією. Це може буквально обернутися для держави повним занепадом.