Піонтковський відповів, чи можуть українці довіряти Ердогану в питаннях зерна

Туреччина своїми діями, вже продемонструвала, на кого вона "зробила ставки" у цій війні. Але не можна забувати про "реальну політику", де інтереси власної країни вищі понад усе.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиціонер Андрій Піонтковський. Він також зазначив, що звичайно, у Ердогана свої інтереси та зацікавленість в зерновій угоді, тому "довіряй, але перевіряй".

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Упродовж цієї війни, він, швидше на боці України. Туреччина підтримує Україну різними способами, проте Ердоган швидше грає за себе, а не за Україну,

– додає Піонтковський.

"Потрібно розуміти, якщо Ердогану потрібно буде вчинити щось у інтересах Туреччини, що піде у розріз із позицією України – він обере турецьку вигоду, це очевидно", – пояснює публіцист.

Але, за словами Піонтковського, це і є реальна політика, так вчинить не лише Ердоган, це також потрібно розуміти.

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