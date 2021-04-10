Пишаюся, що ми називаємо один одного другом, – Зеленський про Ердогана

Володимир Зеленський пишається тим, що вони з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом називають один одного другом. Український лідер наголосив, як добре мати надійного сусіда, навіть якщо спільний кордон – ціле море.

Зеленський зауважив, що "Туреччина стрімко рухається вперед і мотивує розвиватися та використовувати всі можливості для комфортного життя людей".

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Український лідер розповів, що спілкувався у Стамбулі зі своїм турецьким колегою 2 години замість запланованих 60 хвилин.

Пишаюся, що ми називаємо один одного другом,

– підсумував Зеленський.

За словами Президента України, "Туреччина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та готова долучитися до Кримської платформи". Таку позицію Зеленський назвав важливим сигналом, що "дії Росії – виклик і для країн Чорноморського регіону".

Український лідер зауважив, що Анкара зацікавлена у "сильній незалежній Україні в межах кордонів, що визнані у світі".

"Співпраця наших країн з точкової впевнено переросла в масштабну. Результати та перспективи спільної роботи ми обговорили на 9-му засіданні Стратегічної ради високого рівня", – зауважив Зеленський.

Український лідер також звернув увагу, що "нинішні результати економічної співпраці – не межа наших планів".

"Є всі можливості товарообіг в обсязі 5 мільярдів доларів збільшити вдвічі. Цьому зможе сприяти підписання Угоди про вільну торгівлю", – наголосив Зеленський.

Український президент також виокремив "гуманітарний проєкт з будівництва 500 квартир для кримських татар у кількох українських містах".

Зеленський запевнив, що "наші партнери долучаються до втілення багатьох інфраструктурних проєктів в Україні". Турецький досвід "додає українському "Великому будівництву" швидкості та якості".

"І наостанок скажу: можливості для поглиблення українсько-турецької співпраці – широкі, бажання їх втілити – рішуче та взаємне", – підсумував Зеленський.

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