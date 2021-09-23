Пішли по гриби і не повернулись: на Прикарпатті знайшли тіла двох чоловіків

На Прикарпатті рятувальники знайшли тіла двох чоловіків, які пішли у ліс по гриби. Один зник наприкінці липня, а інший – 18 вересня.

Чоловіків рятувальники виявили 20 та 22 вересня відповідно. Про це розповіли у ДСНС.

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Рятувальники знайшли тіла двох чоловіків у лісі

Чоловік, якого знайшли 22 вересня, зник між селами Цінева та Рівня Калуського району. Про це 18 вересня о 21:30 повідомила донька грибника. Вона пояснила, що батько пішов в ліс по гриби та не повернувся додому. Попередньо повідомляли, що йому було 86 років.

Рятувальники шукали чоловіка. Станом на 18 годину 20 вересня, вони безрезультатно обстежили орієнтовно 165 гектарів відкритої місцевості та 1000 гектарів – за допомогою квадрокоптеру.

Орієнтовно об 11:10 22 вересня рятувальники пошуково-рятувального відділення Вигода спільно з працівниками Нацгвардії в лісовому масиві між селом Рошняте та Вільхівка Калуського району знайшли тіло чоловіка,

– розповіли у ДСНС.

Інший чоловік зник ще наприкінці липня. 1 серпня о 09:45 до рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції – до останніх звернулася донька зниклого, яка повідомила, що її батько, житель села Пацикова Калуського району 31 липня пішов у місцевий ліс по гриби та також не повернувся додому.

До пошукових робіт залучили 5 гірських рятувальників, 4 працівники поліції та місцевих людей.

20 вересня о 15 годині житель села Пациків знайшов тіло чоловіка в урочищі Долини поблизу їхнього села,

– мовиться у повідомленні.

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