Пишнотіла модель Ешлі Грем похизувалась елегантним вбранням: чарівні фото

Популярна американська модель plus-size Ешлі Грем зачарувала світлинами в стильній сукні.

Відповідні фото з'явились на Instagram-сторінці зірки.

Ешлі Грем, яка полюбляє хизуватись апетитними формами у відвертому вбранні, дедалі частіше обирає витримані стильні сукні. Так, модель опублікувала знімок, на якому вона позує перед камерою в чорному платті. Вбрання легко відкриває плечі Ешлі Грем, додаючи її образу грайливості.

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Модель доповнила стильний "лук" аксесуарами та зробила макіяж з акцентом на очі.

"Чудово виглядаєте", "Така красива", "Неймовірна", "Як з обкладинки глянцю", – із захватом коментували фото прихильники. Майже 100 тисяч людей вже вподобали світлину Ешлі Грем та продовжують її засипати компліментами.



Ешлі Грем похизувалась стильним платтям



Модель Ешлі Грем показала новий "лук"



Пишнотіла Ешлі Грем вразила своєю красою



Ешлі Грем зробила нову фотосесію



Новий образ Ешлі Грем