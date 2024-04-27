Слов'янський НПЗ призупинив роботу після атаки дронами

Служба безпеки України атакувала Слов'янський та Ільський нафтопереробні заводи, а також військовий аеродром "Кущевська". Російські пропагандисти повідомили, що Слов'янський НПЗ частково призупинив роботу.

Про це навіть написали російські пропагандисти. Директор "Слов'янськ-ЕКО" Едуард Труднєв пояснив росЗМІ причини, пише 24 Канал.

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Що кажуть в Росії про призупинення роботи Слов'янського НПЗ

НПЗ частково припинив роботу, 10 безпілотників минулої ночі атакували нафтопереробний завод. Вони потрапили, зокрема, в установки з перероблювання нафти,

– заявив Труднєв.

За його словами, наразі на території заводу збирають уламки. Директор заявив, що оцінювати збитки ще рано, бо можливі приховані ушкодження.

За попередніми даними росіян, на Слов'янському НПЗ пошкоджені:

резервуарний парк,

ректифікаційна колона.

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