Слов'янський НПЗ призупинив роботу після атаки дронами
Служба безпеки України атакувала Слов'янський та Ільський нафтопереробні заводи, а також військовий аеродром "Кущевська". Російські пропагандисти повідомили, що Слов'янський НПЗ частково призупинив роботу.
Про це навіть написали російські пропагандисти. Директор "Слов'янськ-ЕКО" Едуард Труднєв пояснив росЗМІ причини, пише 24 Канал.
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Що кажуть в Росії про призупинення роботи Слов'янського НПЗ
НПЗ частково припинив роботу, 10 безпілотників минулої ночі атакували нафтопереробний завод. Вони потрапили, зокрема, в установки з перероблювання нафти,
– заявив Труднєв.
За його словами, наразі на території заводу збирають уламки. Директор заявив, що оцінювати збитки ще рано, бо можливі приховані ушкодження.
За попередніми даними росіян, на Слов'янському НПЗ пошкоджені:
- резервуарний парк,
- ректифікаційна колона.
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Що відомо про атаку безпілотників по Краснодарському краї Росії
- Джерела 24 Каналу повідомили, що СБУ атакувала Слов'янський та Ільський нафтопереробні заводи та військовий аеродром "Кущевська" у Краснодарському краї.
- У міноборони Росії заявили про нібито 66 збитих дронів та два – над Кримом. Вдосвіта 27 квітня губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв розповів, що вони нібито "подавили" понад 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах. Проте запевнив, що, мовляв, постраждалих і серйозних пошкоджень немає.
- Очільник Слов'янського району Роман Синяговский говорив, що на нафтопереробному підприємстві "Слов'янськ-ЕКО" спалахнула пожежа та зазнала пошкоджень ректифікаційна колона. Де розташовані атаковані нафтопереробні заводи – дивіться тут.