Після авантюри Путіна його зустріч з Байденом тепер малоймовірна, – CNN
Джерело:CNN
За даними ЗМІ, тепер зустріч президента США Джо Байдена з очільником Кремля Путіним є малоймовірною. Білий дім відкритий до діалогу, але агресивні дії Росії щодо України перешкодять зустрічі політиків.
Ще більшою перешкодою для зустрічі можуть стати подальші агресивні дії Кремля щодо України. У такому випадку президенти США та Росії точно не зможуть провести жодного діалогу.
Зауважте Резніков каже, що Росія своїми рішеннями по Донбасу будує нову берлінську стіну
США бачать загрозу
Джерело в адміністрації Байдена заявило, що діалог можливий доти, поки Росія не вдалася до військових дій. Однак у Білому домі зараз бачать загрозу агресії Кремля щодо нашої держави.
Наше сильне відчуття, виходячи з усього, що ми бачимо на місцях навколо України на півночі, на сході, на півдні, полягає в тому, що Росія продовжує готуватися до військових дій, які можуть відбутися найближчим часом. годин чи днів,
– заявило джерело.
До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен погодився на зустріч з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, яку запланували на 23 лютого. Однак зустріч відбудеться лише за умови, якщо Росія не почне нових агресивних дій проти України.
Путін визнав бойовиків: головне
- 21 лютого очільник Кремля Володимир Путін оголосив про визнання бойовиків на Донбасі. Після цього він підписав відповідні накази та "договори про дружбу" з ватажками бойовиків.
- Такий крок Кремля викликав негативну реакцію міжнародної спільноти. США та Євросоюз можуть ввести санкції проти Росії за цей вчинок.
- Через визнання бойовиків Радбез ООН зібрався на екстрене засідання. На ньому західні країни засудили визнання бойовиків.
Росія уже відчуває наслідки визнання бойовиків: дивіться відео