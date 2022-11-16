Після масованої атаки у НАТО пообіцяли Україні ще більше систем ППО

Росія 15 листопада випустила по Україні 90 ракет. Після масованої атаки у НАТО пообіцяли передати Україні ще більше систем ППО.

Відповідну заяву зробив Єнс Столтенберг – генсек НАТО. Він наголосив, що упродовж останніх місяців постачання систем ППО в Україну – ключова тема.

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Столтенберг додав, що він вітає той факт, що все більше союзників та партнерів надають Україні передові системи ППО. Генсек НАТО зауважив: мовиться, зокрема, про NASAMS та іспанські батареї HAWK.

Також Столтенберг наголосив, що Швеція оголосила додаткову допомогу.

Тож, ми мобілізуємо додаткову допомогу, особливо щодо ППО. НАТО також збирається надати додаткові системи для захисту від дронів,

– заявив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що має бути багатошарова система захисту України. Необхідні різні системи, які зможуть захистити Україну від:

крилатих ракет;

балістичних ракет;

дронів.

Росія випустила 90 ракет

Росія – країна-терористка – 15 листопада атакувала Україну 90 ракетами. Ворог бив по цивільній інфраструктурі. Володимир Зеленський заявив, що, на жаль, є загиблі та поранені.

Російський терористичний удар спричинив руйнування енергосистем, підприємств, житлових будинків.

Згодом повідомили, що ракети окупанти запускали з:

напрямку Каспійського моря;

акваторії Чорного моря;

Ростовської області.

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