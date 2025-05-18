Після меси Зеленські матимуть приватну зустріч з Папою Римським, – ОП

У неділю, 18 травня, Володимир та Олена Зеленські матимуть приватну зустріч з Папою Левом XIV, який пройшов процедуру інтронізації та офіційно став головою Римо-католицької церкви.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прессекретаря президента України Сергія Никифорова.

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Зеленські проведуть приватну зустріч з Папою Римським

Сергій Никифоров підтвердив 24 Каналу, що після меси відбудеться аудієнція Володимира Зеленського та Олени Зеленської у Папи Римського Лева XIV.

Приватна зустріч відбудеться о 14.30 за київським часом.

Нагадаємо, під час своєї інавгураційної промови Папа Римський Лев XIV згадав про Україну. Понтифік підкреслив, що "ворожість забрала життя багатьох молодих людей в Україні" та додав, що зараз очікуються перемовини для миру, "довготривалого миру і справедливого миру".

Папа також подякував всім римлянам та тим вірянам, які прийшли на месу зі всіх частин світу.