Після місяця роботи: сайт Трампа закрили назавжди

Офіційний сайт Дональда Трампа назавжди закрили через місяць після запуску. Помічник політика заявив, що платформа була лише допоміжним засобом для реалізації глобальніших цілей.
Джейсон Міллер зауважив, що Desk of Donald J Trump "був лише допоміжним засобом до набагато масштабніших зусиль, над якими ми працюємо".
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Після блокування у соціальних мережах Трамп використовував сайт як майданчик для публікації власного контенту. Прихильники Трампа могли ставити вподобайки та ділитися контентом в інстаграмі та фейсбуці.
Наразі команда політика не розкриває подальших планів.
Тим часом в інстаграмі та фейсбуці користувачі знову можуть заходити на офіційні сторінки Трампа. Водночас сам політик доступу до них не має. Представник Facebook повідомив, що позиція соцмереж щодо Трампа не змінилася.
Акаунт Трампа в інстаграмі / Скриншот 24 каналу
Акаунт Трампа у фейсбуці / Скриншот 24 каналу
Трамп та соцмережі: головне
- Усе почалося з того, що 9 січня 2021 року керівництво соцмережі Twitter назавжди заблокувало акаунт Дональда Трампа. Таке рішення аргументували "високим ризиком подальшого підбурювання до насильства" з боку політика.
- Представники соцмережі заявили, що акаунт Трампа не відновлять за жодних обставин, навіть якщо він знову обійме посаду президента США.
- Окрім того, у травні Twitter також заблокував акаунти, які публікували заяви Трампа. Зокрема, дублювали контент з Desk of Donald J Trump.
- У травні команда Трампа анонсувала появу офіційного сайту політика.
- Джейсон Міллер заявляв, що нова платформа 45-го президента США змінить правила гри.