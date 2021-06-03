Після місяця роботи: сайт Трампа закрили назавжди

Офіційний сайт Дональда Трампа назавжди закрили через місяць після запуску. Помічник політика заявив, що платформа була лише допоміжним засобом для реалізації глобальніших цілей.

Джейсон Міллер зауважив, що Desk of Donald J Trump "був лише допоміжним засобом до набагато масштабніших зусиль, над якими ми працюємо".

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Після блокування у соціальних мережах Трамп використовував сайт як майданчик для публікації власного контенту. Прихильники Трампа могли ставити вподобайки та ділитися контентом в інстаграмі та фейсбуці.

Наразі команда політика не розкриває подальших планів.

Тим часом в інстаграмі та фейсбуці користувачі знову можуть заходити на офіційні сторінки Трампа. Водночас сам політик доступу до них не має. Представник Facebook повідомив, що позиція соцмереж щодо Трампа не змінилася.



Акаунт Трампа в інстаграмі / Скриншот 24 каналу



Акаунт Трампа у фейсбуці / Скриншот 24 каналу

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