Після нічної атаки на Львівщині виявили тіло ще одного загиблого
Джерело:Максим Козицький
Росія вночі проти 31 березня знову масовано атакувала Україну. Цього разу під ударом опинилась і Львівська область.
Під час масованої атаки Росія поцілила крилатими ракетами у об'єкт інфраструктури на Львівщині. Там виявили тіло ще одного загиблого.
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Загинув ще один чоловік
Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на жаль, під завалами адмінбудівлі обʼєкта критичної інфраструктури на Львівщині виявили тіло ще одного чоловіка.
Він висловив співчуття рідним. 24 Канал приєднується до співчуттів.
Рятувальники продовжують пошукові роботи,
– додав голова Львівської ОВА.
Росія вночі проти 31 березня піднімала в повітря бомбардувальники Ту-95 та вкотре обстріляла Україну.
Як відпрацювала наша ППО
- Свою атаку ворог традиційно розпочав увечері із запусків "Шахедів", а продовжив ранковими ударами ракет.
- За повідомлення Повітряних сил, у ніч проти 31 березня росіяни запустили 11 ударних "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край) та Криму.
- В результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА. До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Наші оборонці неба роблять усе можливе, щоб захистити нас.