Після нічної атаки на Львівщині виявили тіло ще одного загиблого

Росія вночі проти 31 березня знову масовано атакувала Україну. Цього разу під ударом опинилась і Львівська область.

Під час масованої атаки Росія поцілила крилатими ракетами у об'єкт інфраструктури на Львівщині. Там виявили тіло ще одного загиблого.

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Загинув ще один чоловік

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на жаль, під завалами адмінбудівлі обʼєкта критичної інфраструктури на Львівщині виявили тіло ще одного чоловіка.

Він висловив співчуття рідним. 24 Канал приєднується до співчуттів.

Рятувальники продовжують пошукові роботи,

– додав голова Львівської ОВА.

Росія вночі проти 31 березня піднімала в повітря бомбардувальники Ту-95 та вкотре обстріляла Україну.

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