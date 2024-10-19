Після нічної атаки на Сумщині ввели графіки відключень світла
Джерело:АТ "Сумиобленерго"
Росіяни вдарили "Шахедами" та КАБами по енергетичній інфраструктурі Сумщини. У кількох районах області запровадили аварійні відключення світла.
Уночі на Сумщині лунали вибухи. Вранці в ОВА розповіли про знеструмлення у Шосткинській громаді.
Дивіться також Ракетний удар по Одесі: ворог поцілив у житловий сектор, загорівся будинок
Аварійні відключення у Сумській області
Як повідомили у "Сумиобленерго", о 08:57 на території Сумщини введено графіки аварійних відключень з 1 по 5 черги, відповідно до вказівки НЕК "Укренерго". Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району.
Раніше в ОВА пояснили, що ворог атакував у регіоні енергетичну інфраструктуру. Є щонайменше семеро поранених.
До слова, вранці окупанти вдарили ракетами та дронами по Миколаївщині та Черкащині. Також уражено об'єкт критичної інфраструктури на Чернігівщині. Через влучання виникла пожежа.