Після нових санкцій: Євросоюз закликає Росію вивести свої війська з України
Джерело:сайт Європейської Ради
Європейська Рада вкотре звернулася до Росії з низкою важливих вимог. Усі вони мають відношення до України. 8 квітня Євросоюз повідомив про запровадження нових санкцій проти Росії.
Перш за все Європейська Рада вимагає від Росії негайно припинити свою військову агресію на території України.
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Євросоюз вкотре звернувся до Росії
Також Європейська Рада наполягає на тому, щоб Росія негайно та беззастережно вивела свої сили та військову техніку з всієї території України.
У ЄС закликали державу-агресорку також поважала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України у її міжнародно визнаних кордонах.
Додамо, що Європейський Союз ухвалив п'ятий пакет санкцій проти Росії. Йдеться про ембарго вугілля та закриття портів ЄС.
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