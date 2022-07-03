Після обстрілів Слов'янська спалахнули пожежі: є багато загиблих та поранених
3 липня 2022 , 15:00Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Вадима Ляха
Росіяни накрили потужним вогнем Слов'янськ, що на Донеччині. У місті ворожі обстріли вже забрали людські життя, також багато людей отримали поранення
Про це повідомир мер міста Вадим Лях. Він пообіцяв оприлюднити деталі згодом.
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У відео з місця подій міський голова зазначив: ворог гатить по населеному пункту з реактивних систем залпового вогню. Лях каже – це наймасштабніший обстріл за останній час.
У місті виникло до 15 пожеж. Також є велика кількість поранених та загиблих,
– повідомив мер Слов'янська.
Дивіться відео з розповіддю мера про ситуацію в місті: